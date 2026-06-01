Netanyahu'nun Lübnan Planına Trump Engeli

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a asker göndermeyeceğini belirterek, "Yola çıkmış olan askerler de çoktan geri çevrildi" ifadelerini kullandı. Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüşerek tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" da belirtti.

Son Güncelleme:
Netanyahu'nun Lübnan Planına Trump Engeli
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

NETANYAHU'NUN LÜBNAN PLANINA TRUMP ENGELİ

Netanyahu ile "çok iyi" bir görüşme yaptıklarını kaydeden Trump, İsrail'in Beyrut'a asker göndermeyeceğini ve yola çıkmış asker varsa da onların geri çevrildiğini ifade etti.

'HİZBULLAH VE İSRAİL MUTABIK KALDI'

Hizbullah ile dolaylı şekilde görüştüğünü de belirten Trump, "Onlar da tüm çatışmaların durdurulacağı konusunda mutabık kaldılar. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail’e saldırmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, CNBC kanalına yaptığı açıklamada, İran'la müzakerelerin sona erip ermemesini "umursamadığını" kaydederek, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "Lübnan'da neler olup bittiğini" soracağını söylemişti.

MESAJ ALIŞVERİŞİ DURDU

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu açıklamıştı.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail’in Lübnan’a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edilmişti.

İran’ın ayrıca Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti.

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail Lübnan Hizbullah Donald Trump Binyamin Netanyahu
Son Güncelleme:
İntikam Reçetesi: İran ABD ile Bağları Kopardı, Hürmüz Boğazı'nı Kapatıyor İran ABD ile Bağları Kopardı, Hürmüz Boğazı'nı Kapatıyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
İran'ın Kararı İpleri Kopardı mı? Trump'tan Flaş Saldırı Açıklaması Trump'tan Flaş Saldırı Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Cephesinden CHP'deki İşten Çıkarmalara Açıklama CHP'deki İşten Çıkarmalara Açıklama
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Grup Toplantısı Tartışmasına Açıklama TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Açıklama
CHP’de İşten Çıkarmaların Perde Arkası Ortaya Çıktı: Gerekçeler Tek Tek Açıklandı CHP’de İşten Çıkarmaların Perde Arkası Ortaya Çıktı
SelçukSports'a Dev Operasyon: MİT Devreye Girdi, Sahibi Denizli'de Yakalandı MİT Devreye Girdi, Sahibi Denizli'de Yakalandı
Hız Sınırını Üçe Katlamış! 4 Kişinin Öldüğü Kazada Kan Donduran Bilirkişi Raporu Hız Sınırını Üçe Katlamış! 4 Kişinin Öldüğü Kazada Kan Donduran Bilirkişi Raporu