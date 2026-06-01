İntikam Reçetesi: İran ABD ile Bağları Kopardı, Hürmüz Boğazı'nı Kapatıyor

İsrail’in resmi ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik hava taarruzlarını sürdürmesi, bölgedeki askeri dengeleri bir kez daha değiştirdi. İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İran müzakere heyeti üçüncü ülkeler ve arabulucular vasıtasıyla ABD ile yürüttüğü dolaylı diplomatik temasları tek taraflı olarak askıya aldı.

DİPLOMASİ MASASI DEVRİLDİ

Tahran yönetimi, kilitlenen görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için çok sert bir kırmızı çizgi çekti. Yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’a yönelik tüm saldırılarını derhal durdurması ve işgal ettiği Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi şart koşuldu. Bu talepler karşılanmadığı sürece İran'ın hiçbir diplomatik temasta yer almayacağı kesin bir dille vurgulandı.

HÜRMÜZ BLOKE EDİLİYOR

İran'ın, küresel petrol ticaretinin en kritik şah damarı konumunda bulunan Hürmüz Boğazı’nı tamamen deniz trafiğine kapatmayı resmen gündeme aldığı belirtildi.

TÜM CEPHELER AKTİF HALE GETİRİLECEK

Tahran'ın, Kızıldeniz'in giriş kapısı olan stratejik Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere, bölgedeki tüm vekil güçlerini ve askeri cephelerini eş zamanlı olarak aktif hale getirmeyi planladığı aktarıldı.

Kaynak: AA