Netanyahu'dan Trump Sözleri: BM Toplantısı İçin Kritik Karar

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına rağmen tutuklanma endişesi olmadığını belirterek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD’ye gitmeyi planladığını bildirdi.

Netanyahu, “Hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Bunu kesinlikle yapmayı planlıyorum. Başbakanlığım boyunca neredeyse her yıl toplantılara katıldım” dedi.

Tahran yönetiminin devrilmesi ya da nükleer programına son vermesi halinde İran'la savaşın tamamen sona ermesi gerektiğini aktaran Netanyahu, şu ifadelere yer verdi:

“Başkan Trump'ın başarmaya çalıştığı şey, tam olarak bu ve bunu sonuna kadar destekliyorum. Bir şekilde nükleer programlarına son vermek zorundalar. Bir anlaşmayla ya da anlaşmasız, bu iş son bulmak zorunda.”

Kaynak: DHA