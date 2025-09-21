Netanyahu’dan Kritik Hamle! Suriye’de Ne Planlıyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail medyasında yer alan haberlere göre Başbakan Binyamin Netanyahu, yarın Batı Kudüs’te bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle bir araya gelerek Suriye ile yapılması planlanan güvenlik anlaşmasını masaya yatıracak. The Times of Israel, söz konusu anlaşmanın BM Genel Kurulu sırasında Netanyahu ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın katılımıyla duyurulabileceğini öne sürdü. Axios sitesinden Barak Ravid de, toplantıyı 'kritik' olarak nitelendirdi ve üst düzey bakanların da katılacağını belirtti.

Binyamin Netanyahu.

ÖNERİDE NE VAR?

İsrail yönetiminin birkaç hafta önce Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğu ve Şam yönetiminin henüz yanıtlamadığı öneri üzerinde çalıştığı ileri sürülmüştü. Amerikan Axios sitesinin haberine göre, Tel Aviv'in sunduğu ileri sürülen öneride, Suriye ile İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri arasında yer alan tampon bölgenin Suriye tarafına 2 kilometre daha genişletilmesi yer alıyor.

Şam'ın güneybatısındaki bölgenin A, B ve C şeklinde üç bölge olarak sınıflandırılıp her bölgeye göre ne tür silahların konuşlandırılabileceği detaylandırılacak. Tampon bölgeye yakın yerlerde Suriye askerlerinin ve ağır silahların konuşlandırılmasına izin verilmeyecek. Ancak Suriye polisi ve iç güvenlik güçleri tampon bölgeye yakın yerlerde görev yapabilecek. Öneride ayrıca Şam'ın güneybatısından Golan Tepeleri'ne kadar olan tüm bölgenin Suriye uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi isteniyor. Bu şartlar karşılığında İsrail, stratejik öneme sahip Cebel eş-Şeyh Dağı'ndaki (Hermon Dağı) nokta hariç Aralık 2024'ten bu yana işgal ettiği Suriye topraklarından kademeli olarak çekilmeyi teklif ediyor.

Kaynak: AA