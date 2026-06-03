Netanyahu'dan İran Çıkışı: 'Kararı Trump'a Bırakacağım'

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "İran’da gerekirse İsrail ve ABD güçleri hazır. Askeri harekat kararını Trump'a bırakacağım. Hürmüz'ün askeri müdahaleyle açılması mümkün. Trump birçok seçeneği değerlendiriyor, iki günde bir görüşüyoruz. İran nükleer malzemenin çıkarılmasına henüz onay vermedi ama baskı artıyor."

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