ABD, 'Tarihin En Önemli Toplantısı' Sözleriyle Açıkladı: Trump Türkiye'ye Geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesine katılacağını açıkladı. Rubio, "Zirve ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak" ifadelerini kullandı.

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ABD, 'Tarihin En Önemli Toplantısı' Sözleriyle Açıkladı: Trump Türkiye'ye Geliyor
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuz ayında Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacağını açıkladı. Rubio, Ankara'daki toplantının 'NATO tarihinin en önemli zirvelerinden biri' olacağını söyledi. Böylece Trump, yeniden başkan seçilmesinin ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapmış olacak.

BAKAN FİDAN DUYURMUŞTU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bir gün önce yaptığı açıklamada, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılmayı planladığını duyurmuştu.

Ankara'da düzenlenecek zirve, NATO'nun 36'ncı liderler toplantısı olarak kayıtlara geçecek. Türkiye, daha önce 2004 yılında İstanbul'da ev sahipliği yaptığı zirvenin ardından ikinci kez NATO liderlerini ağırlayacak.

Zirvede, Rusya-Ukrayna savaşı, savunma harcamaları, NATO'nun geleceği ve ABD'nin ittifaktaki rolü gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Toplantının ayrıca, İran ile ABD ve İsrail arasında ateşkese rağmen devam eden gerilimlerin gölgesinde yapılacak olması nedeniyle uluslararası diplomasi açısından da büyük önem taşıdığı değerlendiriliyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

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