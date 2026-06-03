Orta Doğu'da Savaş Bitecek mi? Trump, İran’ın Nükleer Silah Restinden Döndüğünü Açıkladı

ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini duyurdu. Yürüttükleri kritik müzakerelere İran'ın lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in de dahil olduğunu belirten Trump, yakın süreçte Hamaney ile yüz yüze bir zirve gerçekleştireceğini açıkladı. Netanyahu ile hiddetli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de belirten Trump, "Şu aşamada bir kara operasyonuna gerek yok" ifadelerini kaydetti.

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Orta Doğu'da Savaş Bitecek mi? Trump, İran’ın Nükleer Silah Restinden Döndüğünü Açıkladı
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Hürmüz Boğazı ve Kuveyt çevresinde tırmanan askeri hareketliliğin ardından tüm dünya Orta Doğu’da topyekun bir savaş beklerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan ezber bozan bir açıklama geldi. Trump, hem İran ile yürütülen gizli nükleer müzakerelerin detaylarını paylaştı hem de müttefiki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik sert eleştirilerde bulundu.

'İRAN NÜKLEER SİLAHTAN VAZGEÇTİ'

Trump, kritik gelişmeyi, "İran nükleer silah sahibi olmayacağını resmen kabul etti" sözleriyle duyurdu. Uranyum kriziyle kilitlenen sürece İran'ın yeni dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in bizzat dahil olduğunu belirten Trump, Hamaney'in görüşmelere resmi olarak onay verdiğini açıkladı.

'HAMANEY'LE GÖRÜŞECEĞİM'

Yakın gelecekte İran lideri ile yüz yüze bir zirve gerçekleştireceğini de söyleyen Trump, "İran'daki durumda ciddi bir gelişme var, çok iyi şeyler olacak. Savaş bittiğinde küresel doğal gaz fiyatları da hızla düşecek" dedi.

NETANYAHU İLE HİDDETLİ GÖRÜŞME

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun agresif tavırlarını eleştiren Trump, "Netanyahu'nun sürekli Lübnan'la çatışmasından son derece rahatsız oldum. Evet, kendisiyle telefonda oldukça hiddetli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

'KARA OPERASYONUNA GEREK YOK'

Trump, "Şu aşamada yeni bir kara operasyonuna kesinlikle gerek yok" diyerek hem İsrail'e durması gerektiği mesajını verdi hem de Washington’ın bölgede yeni bir savaşa sıcak bakmadığını ilan etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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