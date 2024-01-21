Netanyahu, Hamas'ın esir takası önerisini reddettiğini duyurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Savaşı tüm cephe ve sektörde sürdürüyoruz" dedi

Netanyahu, Hamas'ın esir takası önerisini reddettiğini duyurdu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, şu ana kadar 110 esiri geri getirdiklerini ve tamamını geri getirmeye kararlı olduklarını ifade ederek, "Hamas’ın teslim olma şartlarını" reddettiğini söyledi.

Esirlerin serbest bırakılması karşılığında Hamas’ın savaşın sona ermesi ve İsrail güçlerinin Gazze’den ayrılması taleplerinin olduğunu belirten Netanyahu, bunu kabul etmeleri halinde "askerlerin boşuna ölmüş olacağını, vatandaşların güvenliğinin garanti altına alınamayacağını ve bir başka 7 Ekim’in an meselesi olacağını" savundu.

Netanyahu, "Savaşı tüm cephe ve sektörde sürdürüyoruz. Hiçbir teröriste dokunulmazlık vermiyoruz. Ne Gazze’de ne Lübnan’da ne Suriye’de ne de başka bir yerde. Kim bize zarar vermeye çalışırsa ona zarar veririz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

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