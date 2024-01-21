Afganistan'da Rus uçağı düştü: 4 kişiye sağ ulaşıldı

Hindistan'dan Rusya'ya 4’ü mürettebat 6 kişiyi taşıdığı seferi sırasında Afganistan'da düşen 1978 yapımı Dassault Falcon 10 tipi uçağın enkazında 4 kişiye yaralı ulaşıldığı duyuruldu.

Afganistan'da Rus uçağı düştü: 4 kişiye sağ ulaşıldı

Afganistan’ın kuzey doğusundaki dağlık alana düşen Rus uçağının taşıdığı 4’ü mürettebat 6 kişiden 4'üne canlı ulaşıldı.

Rusya Havacılık İdaresi gece saatlerinde Rusya'ya kayıtlı bir Dassault Falcon 10 tipi uçağın Afganistan'da radardan kaybolduğunu açıklamıştı.

Hindistan'dan kalkıp Özbekistan üzerinden Moskova’ya giden 1978 yapımı Dassault Falcon 10 tipi uçağın charter ambulans uçuşu yaptığı bildirdi.

Akşam saatlernide kurtarma ekibinin uçağın 6 yolcusundan pilot da dahil 4'üne canlı ulaştığı açıklandı.

Etiketler
Afganistan Rusya
Final yapacak denen ATV dizisi reytingleri patlattı! Yükselişi şaşırttı Final yapacak denen ATV dizisi reytingleri patlattı! Yükselişi şaşırttı
Endonezya'da yanardağlar harekete geçti; Halk sığınaklara koşuyor Endonezya'da yanardağlar harekete geçti; Halk sığınaklara koşuyor
Şubat ayında her istediği olacak 4 burç! Evren onların dileklerini gerçekleştirecek Şubat ayında her istediği olacak 4 burç! Evren onların dileklerini gerçekleştirecek
İsrail, çekildiği kentin ardında tahribe uğramış mezarlar bıraktı İsrail, çekildiği kentin ardında tahribe uğramış mezarlar bıraktı
ÇOK OKUNANLAR
Tarih de verdi: 'Emekli maaşlarına ek zam yolda' 'Emekli maaşlarına ek zam yolda'
Cepleri dolacak: Şubat ayı bitmeden parayı bulacak 5 burç açıklandı Şubat ayı bitmeden parayı bulacak 5 burç açıklandı
Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
'Yaşayan Nostradamus' Athos Salome'un 2024 yılı kehanetleri gündem oldu 'Yaşayan Nostradamus'un 2024 yılı kehanetleri gündem oldu
Prof. Özgür Demirtaş dört senaryoyu da yorumladı: Merkez Bankası krizinde tarafını seçti Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası krizinde tarafını seçti