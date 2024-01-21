Afganistan'da Rus uçağı düştü: 4 kişiye sağ ulaşıldı
Hindistan'dan Rusya'ya 4’ü mürettebat 6 kişiyi taşıdığı seferi sırasında Afganistan'da düşen 1978 yapımı Dassault Falcon 10 tipi uçağın enkazında 4 kişiye yaralı ulaşıldığı duyuruldu.
Afganistan’ın kuzey doğusundaki dağlık alana düşen Rus uçağının taşıdığı 4’ü mürettebat 6 kişiden 4'üne canlı ulaşıldı.
Rusya Havacılık İdaresi gece saatlerinde Rusya'ya kayıtlı bir Dassault Falcon 10 tipi uçağın Afganistan'da radardan kaybolduğunu açıklamıştı.
Hindistan'dan kalkıp Özbekistan üzerinden Moskova’ya giden 1978 yapımı Dassault Falcon 10 tipi uçağın charter ambulans uçuşu yaptığı bildirdi.
Akşam saatlernide kurtarma ekibinin uçağın 6 yolcusundan pilot da dahil 4'üne canlı ulaştığı açıklandı.