İsrail, çekildiği kentin ardında tahribe uğramış mezarlar bıraktı

Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinden çekilen İsrail Ordusu'nun ardında, tahribe uğramış mezarlar kaldı.

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İsrail, çekildiği kentin ardında tahribe uğramış mezarlar bıraktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin güneyinden çekilirken geride kazılarak tahrip edilmiş mezarlar bıraktı.

İsrail askerleri, bu sabah Han Yunus'un güneyindeki bölgeden çekildi. Askerlerin çekilmesinin ardından ise Filistinli ailelere ait mezarların kazılmış olduğu görüldü.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı mezarları açarak cesetleri çıkardığını doğrularken, bunun Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savunmuştu.

Kazılan mezarlarda İsrailli esirlere ait olmadığı belirlenen cesetlerin "saygı çerçevesinde" iade edildiği ileri sürülmüştü.

İsrail ordusunun Gazze'de birçok mezarı açtığı ve kabristanları tahrip ettiği ortaya çıkmıştı.

Son olarak İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresindeki mezarlığı tahrip etmişti.

Mezarlıkta çok sayıda kabrin yıkıldığı ve bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görüntülere yansımıştı.

Kaynak: AA

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