Afganistan'da yolcu uçağı düştü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, Hindistan'a ait bir yolcu uçağı düştü.

Afganistan'da yolcu uçağı düştü

Hindistan'a ait yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü.

Afgan basınında yer alan haberlere göre Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştüğünü duyurdu.

Amiri, sabah saatlerinde meydana gelen kazanın yaşandığı bölgeye bir arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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