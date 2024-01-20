İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 25 bine dayandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye, yaralı sayısı 62 bin 388'e çıktı.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 25 bine dayandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 165 Filistinlinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 280 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bunlara ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 24 bin 927'ye, yaralı sayısının da 62 bin 388'e yükseldiğini bildirdi.

6 BİN 115 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALINDI

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte aralarında çocukların da bulunduğu biri kadın 22 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 6 bin 115'e ulaştığı kaydedildi.

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