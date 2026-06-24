NATO Zirvesi Öncesi Kritik Onay: ABD Türkiye'ye Jet Motoru Satacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD yönetiminin, Türkiye’ye onlarca jet motoru satışını ilerletmeye hazırlandığı iddia edildi. Sürece yakın 4 kaynağın Reuters'a göre paket, General Electric üretimi motorları kapsıyor ve Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN projesinde kullanılacak.

Anlaşmanın değerinin 700 milyon doların üzerinde olabileceği belirtiliyor. Satışın NATO Zirvesi öncesinde hızlandırılması, sürecin diplomatik zamanlamasına dikkat çekiyor.

F-35 KRİZİ

Washington–Ankara hattı son yıllarda S-400 krizi ve Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması nedeniyle gerilmişti. ABD, Rus yapımı S-400 sistemlerinin NATO güvenliği açısından risk oluşturduğunu savunurken, Türkiye kararı 'haksız' olarak nitelendirmişti.

Sürece ilişkin dikkat çeken bir diğer unsur ise ABD Kongresi içindeki itirazlar. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin üst düzey Demokrat üyelerinden Gregory Meeks’in satışa çekince koyduğu, buna rağmen sürecin ilerletildiği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi