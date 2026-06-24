Aşısı da Tedavisi de Yok! Ölümcül Virüs Avrupa'da: Fransa’da İlk Vaka Teşhis Edildi, Alarm Verildi

Fransa Sağlık Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiğini doğruladı. Mevcut küresel salgında Afrika kıtası dışında ilk kez görülen vaka sonrası Sebastien Lecornu duruma el koydu. Onaylanmış bir aşısı bulunmayan 'Bundibugyo' varyantı nedeniyle temaslı takibi başlatıldı.

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Aşısı da Tedavisi de Yok! Ölümcül Virüs Avrupa'da: Fransa’da İlk Vaka Teşhis Edildi, Alarm Verildi
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uluslararası acil durum ilan ettiği ölümcül Ebola salgını, resmi olarak Avrupa topraklarına giriş yaptı.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği belirtildi. Fransız topraklarında bu dönemde ilk kez Ebola virüsü görüldüğü kaydedilen açıklamada, Başbakan Sebastien Lecornu'nun durumu yakından takip ettiği aktarıldı.

Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, basın mensuplarının konuya ilişkin sorusuna, sağlık yetkililerinin ilerleyen saatlerde detaylı açıklama yapacağı yanıtını verdi. Sözcü Bregeon, Ebola salgını durumunun kontrol altında olduğunu vurguladı.

EBOLA SALGINI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti. DSÖ, 17 Mayıs'ta, yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

AŞISI VE TEDAVİSİ OLMAYAN VARYANT

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve bu varyanta karşı geliştirilmiş tescilli veya onaylanmış herhangi bir aşı ya da ilaç tedavisi bulunmuyor.

Kaynak: AA

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