NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'nın Zafer Planını Gündeme Taşıyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. NATO savunma bakanlarının Washington Zirvesi’nden bu yana ilk defa bir araya geleceklerini ifade eden Rutte, “NATO Genel Sekreteri olarak katılacağım ilk bakanlar toplantısı için sabırsızlanıyorum. Bu formatta Hint-Pasifik’teki ortaklarımız Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore, ilk kez bize katılacak ve bu büyük bir yenilik olacak. Geçmişte AB’yi davet etmiştik ve bu eşsiz ortaklığımızın bir kanıtı. Ayrıca, NATO-Ukrayna Konseyi oturumunda Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov’u ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

UKRAYNA’NIN 'ZAFER PLANI'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya’ya karşı “zafer planının” ilk maddesinin Ukrayna’nın NATO’ya üyelik için davet alması olduğu ve NATO’nun bu konudaki yaklaşımının ne olduğu yönünde bir soru alan Rutte, “Zafer planını müttefiklerle konuştuk ve bu mesele, şüphesiz bu hafta masada olacak. Elbette bu konu, perşembe gecesi Ukrayna ile NATO arasında yapılacak toplantıda da tartışılacak. Bildiğiniz üzere, savunma bakanları olarak NATO zirvesinde Ukrayna’nın üyelik yolunun geri dönülemez olduğunu ve Ukrayna’nın NATO’ya her zamankinden daha yakın olduğunu kabul ettik” dedi.

NATO’nun Ukrayna’ya sağladığı destekten bahseden Rutte, “40 milyarlık taahhüt konusunda anlaştık ve teslimat yolunda ilerliyoruz. Birçok müttefik Ukrayna ile ikili güvenlik anlaşmaları imzaladı. Birlikte yaptığımız çalışmalar, Ukrayna’yı daha güçlü, NATO ile daha uyumlu ve ittifakımıza katılmaya her zamankinden daha hazır hale getiriyor. Bu çalışmaların hepsi, Ukrayna’nın NATO’ya üyelik sürecine katkıda bulunuyor. Ukrayna, tabii olarak zamanı geldiğinde ittifaka katılacak ve bu konuyu da Zelenskiy’nin zafer planı kapsamında tartışacağız” dedi.

'RUSYA’NIN OY VEYA VETO HAKKI YOK'

Ukrayna’nın günün birinde NATO üyesi olacağını ve bu gerçekleştiğinde bu gelişmeyi alkışlayacağını söyleyen Rutte, “Putin veya Rusya’nın bu konuda söz hakkı yok. Oy veya veto hakları yok ve bu konudaki tartışmaları etkilemeleri mümkün değil. Açık bir şekilde, bu NATO müttefiklerine bağlı” dedi.

Rutte, “Ukrayna’nın NATO ile uyumunu geliştirmek için gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar, maddi desteğin yanı sıra aynı zamanda eğitimler, Ukrayna ile şu anda yürüttüğümüz diğer programlar ve ayrıca müttefiklerin Ukrayna ile güvenlik anlaşmaları çerçevesinde verdikleri münferit taahhütler, Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğe hazır olduğundan emin olmamızı sağlıyor. Bugün Ukrayna’nın üyelik sürecinin tam olarak nasıl şekilleneceğini söyleyemem fakat gelecekte Ukrayna’nın bize katılacağına kesinlikle inanıyorum” dedi.

'KUZEY KORE, UKRAYNA’YA ASKER GÖNDERİYOR MU?'

Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bir anlaşma çerçevesinde Kuzey Kore’nin Ukrayna’daki savaşa asker gönderdiği iddialarına ilişkin bir soruya cevap veren Rutte, “Bu haberleri doğrulamam mümkün değil fakat bunların endişe verici olduğu açık. Bildiğimiz şey, Kuzey Kore’nin Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşını desteklediği ve bunu şiddetle kınıyoruz” dedi.

'SAVUNMA HARCAMALARI ARTIRILMALI'

Basın toplantısında NATO’nun savunma harcamalarının artırılması gerektiğini ifade eden Rutte, “Güçlü bir savunma sanayisi olmadan güçlü bir savunma olmaz. Bunun başarılması için ise savunma harcamalarının artırılmasının yanı sıra büyük çaplı ve uzun vadeli siparişler gereklidir” dedi.

Rutte, kilit öneme sahip bu önceliği en iyi şekilde gerçekleştirme konusunda savunma sanayisinin büyük oyuncularıyla görüşmeler yaptıklarını duyurdu.

Kaynak: İHA