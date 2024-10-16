Zelenskiy, Zafer Planı'nı Sundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik Kiev'in hazırladığı Zafer Planı'nı Ukrayna Parlamentosuna tanıttı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yayımlanan yazılı açıklamaya göre Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik hazırlanan "Zafer Planı"nı milletvekillerine anlattı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü söyleyen Zelenskiy, ülkesinin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü için mücadele ettiklerini vurguladı.

Zelenskiy, amaçlarının savaşı adil bir şekilde sonlandırmak olduğunu ve bu nedenle Zafer Planı'nı hazırladıklarını hatırlattı.

Planın uygulanmasının Ukrayna'nın müttefiklerine bağlı olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Ukrayna'nın Zafer Planı devletimizi güçlendirmeye, konumumuzu güçlendirmeye yönelik bir plandır." dedi.

Zelenskiy, Moskova yönetiminin bu savaşı sürdürmek istediğini ve Rusya'nın barışa zorlanması gerektiğini vurguladı.

Zafer Planı'nı bugün parlamentoya sunduğunu belirten Zelenskiy, "Bu Zafer Planı'na göre şimdiden hareket etmeye başlarsak, en geç gelecek yıla kadar savaşı sonlandırabiliriz" diye konuştu.

Zelenskiy, "Artık ortaklarımız için Ukrayna'ya yardım etmek, dünyadaki kurallara dayalı düzenin korunmasının sağlanması anlamına geliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, Barış Zirvesi'nde ve uluslararası hukuk temelinde sona ererse diğer potansiyel saldırganları savaş başlatmamaya ikna edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA