Myanmar'daki Depremde Can Kaybı 2 Bin 56'ya Çıktı

Myanmar'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından hayatını kaybedenleri sayısı 2 bin 56'ya yükseldi. Depremde yaralananların sayısı ise 3 bin 900 olarak açıklandı.

Myanmar'daki Depremde Can Kaybı 2 Bin 56'ya Çıktı

Myanmar’da peş peşe meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybı artmaya devam ediyor. Son açıklamaya göre, can kaybının 2 bin 56’ya yükseldiği belirtildi.

Yaralı sayısının 3 bin 900 olduğu kaydedilirken, yetkililerin yaptığı açıklamada 270’e yakın kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Öte yandan, depremin hissedildiği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da 17 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı ve 83 kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

Depremin Vurduğu Myanmar'da Ulusal Yas İlan EdildiDepremin Vurduğu Myanmar'da Ulusal Yas İlan EdildiDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Myanmar Deprem
Kremlin'den Açıklama: Putin ile Trump Yeniden Görüşecek mi? Kremlin'den Açıklama: Putin ile Trump Yeniden Görüşecek mi?
Bu Araçların Tümü Trafiğe Çıkamayacak! Bakanlık Açıkladı, Yola Çıkarken Dikkat Bakanlık Açıkladı, Bu Araçların Hiçbiri Trafiğe Çıkamayacak
Güney Çin Denizi'nde Dev Petrol Rezervi Bulundu Güney Çin Denizi'nde Dev Petrol Rezervi Bulundu
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!
ÇOK OKUNANLAR
Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...' Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı
İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı
Sanat Dünyasının Acı Kaybı! Volkan Konak Hayatını Kaybetti Volkan Konak Hayatını Kaybetti
Sabancı Holding’de Yeni Rekor Sabancı Holding’de Yeni Rekor
Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti: Tüm Şubeleri Teker Teker Kapandı Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti