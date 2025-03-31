Myanmar'daki Depremde Can Kaybı 2 Bin 56'ya Çıktı

Myanmar’da peş peşe meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybı artmaya devam ediyor. Son açıklamaya göre, can kaybının 2 bin 56’ya yükseldiği belirtildi.

Yaralı sayısının 3 bin 900 olduğu kaydedilirken, yetkililerin yaptığı açıklamada 270’e yakın kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Öte yandan, depremin hissedildiği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da 17 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı ve 83 kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

Kaynak: DHA