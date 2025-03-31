Güney Çin Denizi'nde Dev Petrol Rezervi Bulundu

Güney Çin Denizi'nin doğusunda rezervi 100 milyon tonu aşkın bir petrol sahası keşfedildiği açıklandı.

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Güney Çin Denizi'nde Dev Petrol Rezervi Bulundu

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, Güney Çin Denizi'nin doğusunda rezervi 100 milyon tonu aşkın bir petrol sahasının bulunduğunu açıkladı.

Şirketin açıklamasında petrol sahasının Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinin yaklaşık 170 kilometre açığında ve ortalama 100 metre su derinliğinde yer aldığını belirtti. Açıklamada, petrol sahasında yapılan test sondajının günlük 413 varil ham petrol ve 68 bin metreküp doğal gaz üretimi sağladığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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Çin Petrol
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