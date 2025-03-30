Myanmar'daki Çifte Depremde Bilanço Ağırlaşıyor

Myanmar'ı 12 dakika arayla vuran 7.7 ve 6.4'lük çifte felakette bilanço ağırlaşıyor. İki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1700'e yükseldi, 3 bin 400 kişi ise yaralandı.

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Myanmar'daki Çifte Depremde Bilanço Ağırlaşıyor

Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, depremlerde şu ana dek 1700 kişinin öldüğü, 3 bin 400 kişinin yaralandığı, 300 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremler Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli şekilde hissedilmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Kaynak: AA

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