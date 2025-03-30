Gazze Müzakerelerinde Dengeler Değişti... İsrail'den 'Esir Takası' Kararı

Ateşkes kararına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam eden İsrail'in, ateşkes ve esir takası önerisine alternatif yeni bir öneri getirdiği öğrenildi. Buna göre İsrail, Hamas'ın Mısır'ın teklifinde öngörülen 5 yerine 10 esiri serbest bırakmasını talep ediyor.

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Gazze Müzakerelerinde Dengeler Değişti... İsrail'den 'Esir Takası' Kararı

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri saldırılar düzenleyen, 19 Ocak 2025 tarihinde uzlaşılan ateşkes kararını da birçok kez ihlal eden İsrail, ateşkes ve esir takası önerisine alternatif bir öneri sundu. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in, Mısır'ın teklifinde öngörülen 5 esir yerine Gazze'deki 10 esirin serbest bırakılmasında ısrar ettiği ifade edildi.

Haberde, İsrail'in, 12-20 Nisan tarihleri ​​arasına denk gelen Hamursuz (Fısıh) Bayramı öncesinde ateşkes anlaşmasına varmayı umduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, arabulucu ülkelerin Gazze’de ateşkes ile karşılıklı esir takası yapılması için sunduğu teklife karşı bir teklif yapıldığı belirtilmişti. Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sunulan yeni ateşkes ve esir takası teklifini değerlendirmek üzere önceki gece istişare toplantısı yaptığı aktarılmıştı.

Tel Aviv yönetiminin arabuluculara kendi teklifini öğlen saatlerinde ilettiği bildirilen açıklamada, karşı teklifin "ABD ile tam koordinasyon içinde" verildiği ifade edilmişti.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de dün akşam Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajında, Mısır ve Katar'ın Gazze ile ilgili 2 gün önce kendilerine yeni bir teklif sunduğunu ve bunu kabul ettiklerini söylemişti.

Mesajında, "Savaşın durması amacıyla tüm tekliflere pozitif ve sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaştık. 2 gün önce arabulucu Mısır ve Katar'dan bir teklif aldık. Bu teklife olumlu yaklaştık ve kabul ettik. Umuyoruz ki İsrail, bu teklifi bozmaz ve arabulucuların çabalarını boşa çıkarmaz." diyen Hayye, yeni teklifin içeriğine ilişkin bilgi vermemişti.

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Kaynak: AA

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