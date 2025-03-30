Northamptonshire'da Eski Karakolda Yangın, 3 Ölü
İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde tarihi bir binada çıkan yangında 3 kişinin öldüğü belirtildi.
Olayın, 28 Mart Cuma günü yerel saatle 22.30 sıralarında Kettering yakınlarındaki Beswick Close’da bulunan eski bir karakolda yaşandığı duyuruldu.
Northamptonshire Polisi, yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, kurbanların kimlikleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yangının çıkış nedeninin detaylı şekilde araştırıldığı bildirildi.
Kaynak: DHA
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