Northamptonshire'da Eski Karakolda Yangın, 3 Ölü

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde tarihi bir binada çıkan yangında 3 kişinin öldüğü belirtildi.

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Northamptonshire'da Eski Karakolda Yangın, 3 Ölü

Olayın, 28 Mart Cuma günü yerel saatle 22.30 sıralarında Kettering yakınlarındaki Beswick Close’da bulunan eski bir karakolda yaşandığı duyuruldu.

Northamptonshire Polisi, yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, kurbanların kimlikleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yangının çıkış nedeninin detaylı şekilde araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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