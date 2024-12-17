Moskova’da Bombalı Saldırı! Rus Komutan ve Yardımcısı Öldürüldü

Moskova’da bir apartman girişinde el yapımı patlayıcının patlatılmasıyla Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısı öldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Moskova’da Bombalı Saldırı! Rus Komutan ve Yardımcısı Öldürüldü

Yaklaşık üç yıldır Ukrayna ile savaşa devam eden Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama meydana geldi. Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bildirildi.

Moskova’da Bombalı Saldırı! Rus Komutan ve Yardımcısı Öldürüldü - Resim : 1

Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının da hayatını kaybettiği belirtildi.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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