Ukrayna'dan Flaş İddia! Kuzey Kore'den Çeçen Birliklere 'Dost Ateşi': 8 Asker Öldü, Sebebi Şoke Etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi, Kursk bölgesinde Kuzey Kore askerlerinin, Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin öldüğünü açıkladı. Yaşanan olayın dil engeli nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

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Ukrayna'dan Flaş İddia! Kuzey Kore'den Çeçen Birliklere 'Dost Ateşi': 8 Asker Öldü, Sebebi Şoke Etti

Kuzey Kore’nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı’ndan (DIU) flaş bir iddia geldi.

Ukrayna'dan Flaş İddia! Kuzey Kore'den Çeçen Birliklere 'Dost Ateşi': 8 Asker Öldü, Sebebi Şoke Etti - Resim : 1

'DOST ATEŞİ'YLE 8 ÇEÇEN ASKER ÖLDÜ

DIU’dan yapılan açıklamada, Kursk bölgesine gönderilen Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan kazanın Rusya ve Kuzey Kore birlikleri arasındaki dil engelinin bir sonucu olduğu kaydedilen açıklamada, bu engelin cephede zorluklara neden olmaya devam ettiği vurgulandı.

Ukrayna'dan Flaş İddia! Kuzey Kore'den Çeçen Birliklere 'Dost Ateşi': 8 Asker Öldü, Sebebi Şoke Etti - Resim : 2

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği destekle ön plana çıkan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov’a bağlı birliklerin Rus ordusunun yanında Ukrayna’ya karşı savaştığı biliniyor. Kuzey Kore’nin de Rusya'ya destek için yaklaşık 12 bin askerini cepheye gönderdiği belirtiliyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Rusya Ukrayna Kuzey Kore
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