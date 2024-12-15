Türkiye Esad'ın İşkence Merkezi İçin Harekete Geçiyor: AFAD, Sednaya Hapishanesi'ne Ekip Gönderecek
Suriye'de Beşar Esad iktidarının devrilmesinin ardından Sednaya Hapishanesi'nden gelen görüntüler kan dondurmuştu. Yerin kat kat altına inen işkence merkezinde arama çalışmaları devam ederken, AFAD içeride mahsur kalmış kişileri bulmak için arama kurtarma ekibi gönderme kararı aldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'de çöken Esad rejiminin Savunma Bakanlığı'na bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edileceğini bildirdi.
80 KİŞİLİK EKİP ARAMA YAPACAK
Eski rejime karşıt göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü yer olarak bilinen Sednaya'da, AFAD ekiplerinin gelişmiş arama kurtarma cihazlarıyla detaylı arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, 80 kişilik ekibin, yarın alana ulaşarak çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
Açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş'in konuyla ilgili medya mensuplarına açıklamada bulunacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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