Milli Savunma Bakanı, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Güler, Azeri mevkidaşı Hasanov'u resmi törenle karşıladı.

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Milli Savunma Bakanı, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Güler, Hasanov'u resmi törenle karşıladı. Törenin ardından iki Bakan basına kapalı olarak baş başa görüştü.

Kaynak: ANKA

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Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı
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