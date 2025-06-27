Meloni'nin Mimikleri Sosyal Medyanın Gündeminde: Yaptığı Hareketlere Kimse Anlam Veremedi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin NATO zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında verdiği tepkiler gündem oldu. Meloni'nin değişik yüz ifadeleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Toplantı içeriğinden çok, Meloni'nin mimikleri konuşuldu.

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO toplantısı sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısındaki yüz ifadeleri kamuoyunun gündemine oturdu. Gazetecilerin sorularını yanıtlarken verdiği tepkiler, kameralara açık biçimde yansıdı.

Meloni'nin Mimikleri Sosyal Medyanın Gündeminde: Yaptığı Hareketlere Kimse Anlam Veremedi - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Basın toplantısı boyunca zaman zaman şaşkın, yer yer öfkeli ve kimi anlarda sorgulayıcı mimikleriyle dikkat çeken Meloni, özellikle İtalya’nın NATO’daki rolüyle ilgili sorular karşısında verdiği ifadelerle konuşuldu. Mimikleri, toplantının içeriğinden çok sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Toplantının ardından sosyal medya kullanıcıları Meloni'nin ifadelerini yorumlarla değerlendirdi, kısa sürede yayılan görüntüler çeşitli platformlarda binlerce kez paylaşıldı. Bazı kullanıcılar, Meloni'nin mimiklerini "gerçek tepkiler" olarak yorumlarken, bazıları ise anlam veremediklerini söyledi.

Meloni'nin Mimikleri Sosyal Medyanın Gündeminde: Yaptığı Hareketlere Kimse Anlam Veremedi - Resim : 2

İtalya Başbakanlığı ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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