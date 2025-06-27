Ölü Sayısı Arttı... Yakınlarını Toprağın Altında Arıyorlar!

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Kolombiya’nın Medellin kentinde 24 Haziran’da yaşanan şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında can kaybı artıyor. Medellin Belediyesi, Bello ve Altos de Oriente bölgelerinde yürütülen arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşıldığını açıkladı.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Yapılan açıklamada, felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 16’ya yükseldiği, 8 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Toprak kaymasının etkilediği bölgede yaklaşık 50 evin zarar gördüğü belirtildi. Belediye, arama kurtarma çalışmalarının tüm ekiplerin katılımıyla aralıksız devam ettiğini duyurdu. Ekipler, çöken yapıların enkazında ve çevrede kayıpları bulmaya yönelik yoğun bir mücadele yürütüyor.

EVLERİNİ TERK ETTİLER

Öte yandan sel ve toprak kayması nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 971 kişinin, belediyeye bağlı geçici barınma merkezlerine yerleştirildiği açıklandı. Bu kişilere hem barınma hem de tıbbi destek sağlandığı belirtildi.

Kolombiya’da mart ayından bu yana etkili olan yoğun yağışlar, özellikle kırsal ve dağlık bölgelerde çok sayıda heyelan ve sel felaketine neden oldu. Afet yönetimi birimleri, yağışların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan halkı tedbirli olmaya ve acil tahliye planlarına uymaya davet etti. Medellin’de ise yerel yönetim, yeni olası toprak kaymalarına karşı bazı mahallelerde tahliye hazırlıklarına başladı.

Kaynak: AA