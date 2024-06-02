Meksika'da olaylı seçim: Bir başkan adayı daha öldürüldü

Meksika'nın Puebla eyaletinde, belediye başkanı adayı Jorge Huerta Cabrera seçim kampanyası sırasında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Saldırı esnasında Cabrera’nın eşi ve yardımcılarından biri de yaralandı. Ülkede 30 Mayıs’ta da bir başkan adayı vurularak öldürülmüştü.

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Meksika'da olaylı seçim: Bir başkan adayı daha öldürüldü

Meksika'nın Puebla eyaletine bağlı Izucar de Matamoros kentinde seçim çalışmaları yürüten belediye başkan adayı Jorge Huerta Cabrera, kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına maruz kaldı.

Sokak ortasında vurulan Cabrera, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı esnasında Cabrera'nın yanında bulunan eşi ve yardımcılarından biri de yaralandı.

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ülkede, 30 Mayıs'ta da Guerrero eyaletinde seçim çalışması yapan Coyuca de Benitez kentinin belediye başkan adayı Jose Alfredo Cabrera Barrientos, destekçileri önünde vurularak öldürülmüştü.

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Meksika'da seçmenler, bugün devlet başkanlığı seçiminin yanı sıra federal ve yerel düzeyde oy kullanacak.

Kaynak: AA

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