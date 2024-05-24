ABD'ye kaçak giren Türk, sınır güvenliğinden şikayetçi: “Ben normalim de psikopat biri de girebilir”

ABD’ye kaçak olarak girmek için Meksika ile olan sınırı kullanıyor. Kaçak göç yolunun Meksika tarafından ki kontrolü ise “Kartel” diye adlandırılan Meksikalı çetelerin elinde. Sınrıdan kaçak yollarla ABD'ye giren bir Türk vatandaşı, sınır güvenliğinden şikayet etti.

İnsan kaçakçılarına yaklaşık 10 bin dolar vererek ABD’ye kaçak yollardan giren bir Türk, sınır güvenliğine dikkat çekti. FOX News muhabiri Bill Melugin, Kaliforniya San Diego'daki Jacumba'da ABD'ye giriş yapan göçmenlerle konuştu ve o anları sosyal medyadan paylaştı.

Mikrofon uzatılan göçmenler arasında çok sayıda Türk vatandaşının da olduğu görüldü. Türklerin yanı sıra İran, Hindistan, Çin ve Pakistan uyruklu kişilerin de kaçak yollardan ABD'ye giriş yaptıkları görüldü.

KAÇAKÇILARA 10 BİN DOLAR ÖDEDİ

Muhabirin sorularına yanıt veren bir Türk vatandaşı, sınırdan ne kadar kolay geçtiklerini anlattı, hiçbir güvenlik önleminin olmadığına işaret etti. Muhabir ve Türk vatandaşı arasındaki diyalog şöyle:

- Kartele ödemek zorunda mıydın?

+ Evet

- Ne kadar?

+ Yaklaşık 10 bin dolar.

+ ... Amerikan halkı haklı. Ülkeye gelenlerin iyi olup olmadığını bilmiyorlar. Ben iyiyim ama ya iyi değillerse... Katilse ya da psikopatsa. Öldürmeyeceğinin garantisi yok. Güvenlik kontrolü yok.

- Sınırı kimin geçtiği konusunda endişeleniyorsun.

+ Evet, evet. İnsanlar normal görünmüyor.