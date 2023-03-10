Meksika'da ABD'lileri kaçıran çetenin bir grubu sorumluları polise teslim etti

Meksika’da dört ABD vatandaşının kaçırılıp ikisinin öldürülmesinden sorumlu çetenin içindeki bir grup kaçırmalar için özür dileyerek çetedeki sorumluları ifşa etti.

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Meksika'da ABD'lileri kaçıran çetenin bir grubu sorumluları polise teslim etti

BBC’de yer alan habere göre,  Meksika medyasına yansıyan haberlerde beş çete üyesinin yüz üstü kaldırımda yattığı, ellerinin bağlı olduğu anlar görüldü. Polis, ABD’liler kaçırılmasından sorumlu olanları yakalarken çete içinden Scorpions Group isimli kişiler bir mektup da bıraktı. Mektupta, çetenin öldürdüğü kişiler adına özür dilendi.

Grup, teslim ettikleri suçluların kendi kendilerine hareket ettiğini iddia etti.

Meksika’daki çetenin kaçırdığı dört ABD vatandaşından ikisi öldürülmüştü. Diğer iki ABD’li ise geri verilmişti.

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