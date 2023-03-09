İsrail Başbakanı Netanyahu'dan muhalefete: Hükümeti düşürmeye çalışıyorlar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefeti "demokratik yollarla seçilmiş hükümeti düşürmeye çalışmakla" suçladı.

Netanyahu, İtalya ziyareti öncesi Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin, yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemelerine karşı ülkede haftalardır devam eden kitlesel protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Orta yolu bulmaya çalışıyoruz ama muhalefet şu ana kadar buna karşı çıktı. Çünkü mesele yargı reformu değil onlar, demokratik yollarla seçilmiş hükümeti düşürmeye çalışıyorlar." diyen Netanyahu, muhalefetin ülkeyi kaosa sürüklemeye çalıştığını ancak buna engel olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Netahyahu, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda ise "vatandaşların huzurunun kaçırılmasına ve demokrasinin işlevsizleştirilmesine izin vermeyeceklerini" ifade etti.

"NETANYAHU, YALAN SÖYLEMEKTEN GERİ DURAMIYOR"

Eski İsrail Başbakanı ve yeni muhalefet lideri Yair Lapid ise Twitter hesabından Netanyahu'ya cevap verdi.

Lapid, "Netanyahu, gereksiz ve devlet hesabından yapacağı hafta sonu tatiline giderken (İtalya) uçağın merdivenlerinde bile yalan söylemekten geri duramıyor." ifadesini kullandı.

Hükümetin, ülkeyi demokratik olmayan ve radikal bir devlete dönüştürecek yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye çalıştığını kaydeden Lapid, "Bu hikayede, kaos çıkarmaya ve ülkeyi ateşe vermeye çalışanlar hükümetteki üst düzey bakanlardır." değerlendirmesinde bulundu.

"NETANYAHI EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA İÇİN İTALYA'YA GİDİYOR"

Öte yandan medyada, ülkenin derin bir krizden geçtiği dönemde Netanyahu'nun üç günlüğüne İtalya'ya gitmesine yönelik tepkiler gündeme geldi..

Bunlar arasında, Netanyahu ve eşinin, "aslında evlilik yıl dönümlerini kutlamak için seyahat ettiği" iddiası da yer aldı.

Bugün İsrail'den ayrılan Netanyahu'nun yarın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesi bekleniyor.

"NETANYAHU HÜKÜMETİNİN TARTIŞMALI YARGI REFORMU"

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı merci olan Yüksek Mahkeme, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümetinin açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağı belirtilmişti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin yargı düzenlemesine karşı itirazlarını yazılı olarak iletmiş, kaygılarının "güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunması"nın bozulması üzerinde toplandığını kaydetmişti.

Ülkede her cumartesi Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı gerçekleştirilen kitlesel gösteriler 9 haftayı geride bırakırken, muhalefet, kamu kurumları ve iş sektörlerinden de hükümetin yasa tasarısına karşı tepkiler yükseliyor.

Başta Tel Aviv olmak üzere Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya gibi büyük kentler dahil ülke çapında onlarca noktada gerçekleştirilen gösterilere on binlerce İsrailli katılıyor.