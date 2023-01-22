Meclis baskını Brezilya'yı sarstı: Lula, Genelkurmay Başkanını görevden aldı

Brezilya'da Bolsonaro yanlılarının yasama, yürütme ve yargı erklerini basarak darbe çağrısı yapmasının ardından, solcu Devlet Başkanı Lula'nın görevden aldığı isimlere Genelkurmay Başkanı Arruda da eklendi. Arruda, göstericilere göz yumakla suçlanıyor.

2022’nin en kritik seçimlerinden birine sahne olan Brezilya’da iktidar değişikliği sonrası sular durulmuyor.

GENELKURMAY BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Latin Amerika ülkesi Brezilya'da aşırı sağcı eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun binlerce destekçisinin Kongre'ye düzenlediği baskının ardından, solcu Devlet Başkanı Lula da Silva'dan yeni bir hamle geldi. Baskında ordunun dahlinin boyutları tartışılırken, aşırı sağcı eylemcilerin tutuklanmasını engellemeye çalışmakla suçlanan Genelkurmay Başkanı Julio Cesar de Arruda görevden alındı. Arruda, Kongre baskını sırasında görevlerini yapmamak ve göstericilere göz yummakla suçlanıyor.

BOLSONARO YANLILARINI TASFİYE EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Artı Gerçek’in aktardığına göre; Arruda'nın yerine, güneydoğu ordu komutanı General Tomas Miguel Ribeiro Paiva'nın getirileceği belirtildi. Karar, Devlet Başkanı Lula'nın geçen hafta Kongre binası, Başkanlık Sarayı ve Yüksek Mahkeme baskınlarında "silahlı kuvvetlerdeki kişilerin dahli olduğundan şüphelendiğini" söylemesinin ardından geldi. Lula, hükümetinin Bolsonaro yandaşlarını güvenlik güçlerinden tasfiye edeceğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Brezilya'da İşçi Partisi lideri Luiz Inácio Lula da Silva'nın ekim ayındaki seçimleri kazanarak 1 Ocak'ta yemin etmesinin ardından, seçimi kaybeden Bolsonaro'nun destekçileri ülkenin yasama, yürütme ve yargı organlarını hedef almıştı. 8 Ocak günü, başkent Brasilia'daki Kongre binası, Yüksek Mahkeme ve başkanlık sarayı basılmıştı.

Camları kıran, sanat eserlerine ve mobilyalara zarar veren eylemcilerin baskını, Brezilya'da diktatörlüğün son bulmasının ardından demokratik kurumlara yönelik en ciddi saldırıydı. Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan saatler sonra çıkarılabilmişti.

Baskın nedeniyle ilk aşamada 300 kişi gözaltına alınırken bir gün sonra 1200 kişi daha gözaltına alındı. İsyancıları engellemekte başarısız olmakla suçlanan Başkent Valisi Ibaneis Rocha, Yüksek Mahkeme tarafından 90 gün süreyle görevinden alındı. Adalet Bakanı Alexandre de Moraes, Rocha'yı isyanı önleyememek ve saldırı karşısında "acı verici bir şekilde sessiz kalmakla" suçlamıştı.