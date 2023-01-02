Lula yemin töreninde Bolsonaro'yu hedef aldı: Hesap verecekler

Brezilya Devlet Başkanlığı görevini devralan Luiz Inacio Lula da Silva, başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesinin ardından Başkent Brasilia'daki Planalto Sarayı önünde toplanan yaklaşık 300 bin destekçisine seslendi.

Ülkedeki eşitsizliğin arttığını, buna son vereceklerini dile getiren Silva, "Açlığın geri dönüşü, Brezilya halkına karşı işlenen en büyük suçtur. Ülkemizde gelir, cinsiyet, ırk, iş gücü piyasasında, siyasi temsilde, sağlıkta, eğitimde her türlü eşitsizlikle mücadele edeceğime söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomik eşitsizliğe değinirken göz yaşlarına hakim olamayan Silva, "Ülkenin yüzde 5'i zenginlerden oluşurken geri kalan yüzde 95'i ise aynı servet yüzdesine sahip değil." diye konuştu.

Bir önceki Devlet Başkanı Bolsonora dönemini eleştiren Silva, ülkede kabusun sona erdiğini belirtti.

Yenilgiyi kabullenmeyerek geçen cuma Brezilya’yı terk edip ABD’ye giden Bolsonaro, seçimlerin güvensizliğine dair temelsiz açıklamalar yaparak seçimi reddenlerden oluşan şiddet yanlısı bir hareketin doğmasına neden olmuştu.

Lula şunları dedi: “Demokrasi bu seçimin asıl kazananı oldu. Demokrasi seçme özgürlüğüne karşı yapılan en şiddetli tehditlerin ve seçmenleri manipüle ve huzursuz etmek amacıyla söylenen yalanlar ve nefretle dolu seçim kampanyalarının hakkından geldi.”

Lula, Bolsonaro’nun adını kullanmadan “Ülkeyi kendi kişisel ve ideolojik planlarına alet etmeye çalışanlara karşı intikam taşımıyoruz fakat hukukun üstünlüğünü temin edeceğiz. Hataya düşenler yanlışlarının hesabını verecekler” dedi.

Silva, ülkede artan enflasyona dikkati çekerek, "Gıda fiyatlarını düşürmenin, sağlığa, eğitime, bilime ve kültüre yatırım yapmanın zamanı geldi. Uluslararası izolasyondan kurtulmak için yatırımı getirme ve Brezilya'yı yeniden sanayileştirme zamanı geldi." dedi.

Nefret söylemine son vermenin de zamanının geldiğini anlatan Silva, "İki Brezilya yok, biz tek bir ülkeyiz. Tek bir kasaba. Hepimiz Brezilyalıyız. Kimse ikinci sınıf insan muamelesi görmeyecek." şeklinde konuştu.

Silva, Kovid-19 salgını süresince 695 bin Brezilyalının öldüğünü hatırlatarak Bolsonaro liderliğindeki yetkililerin hesap vereceğini kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem