Mars'a İnsansı Robot Taşıyan İlk Roket Ne Zaman Gönderilecek? Elon Musk Açıkladı

SpaceX kurucusu Elon Musk, insansı robot taşıyan Starship roketinin gelecek yılın sonuna doğru Mars'a fırlatılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, denemenin başarılı olması halinde Starship'in insanları 2029'da Mars'a götürmeye başlayabileceğini ifade ederek, “2031 daha olası” dedi.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı Starship (Yıldız Gemisi), 123 metre uzunluğuyla şimdiye kadar üretilmiş en büyük roket. Musk, Starship'in insanlar için gezegenler arası yolculuğu başlatabileceğine inanıyor.

Kaynak: DHA