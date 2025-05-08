Maradona'nın Ölümündeki Sır Perdesi Aralanıyor! Kliniğe Baskın: Yüzlerce Yeni Belgeye El Kondu

Diego Maradona'nın ölümüne dair yürütülen soruşturmada, polis tedavi gördüğü kliniğe baskın düzenledi. 300 tıbbi belge ve 500’ün üzerinde e-postaya el kondu. Çelişkili ifadeler sonrası harekete geçen savcılık, soruşturmayı derinleştirdi. Efsanenin son günlerine dair sır perdesi aralanıyor.

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Maradona'nın Ölümündeki Sır Perdesi Aralanıyor! Kliniğe Baskın: Yüzlerce Yeni Belgeye El Kondu

25 Kasım 2020'de kalp yetmezliği ve akut akciğer ödemi nedeniyle yaşamını yitiren efsanevi futbolcu Maradona'nın ölümü sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında beyin cerrahı ve psikiyatristinin de bulunduğu 7 sağlık çalışanı, ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor.

Diego Maradona'nın ölümünü aydınlatmaya yönelik yürütülen soruşturmada, gündemi sarsan bir gelişme yaşandı.

Buenos Aires eyalet polisinin, savcılığın talimatıyla efsane futbolcunun son günlerini geçirdiği Olivos Kliniği'ne baskın düzenlediği bildirildi.

Maradona'nın Ölümündeki Sır Perdesi Aralanıyor! Kliniğe Baskın: Yüzlerce Yeni Belgeye El Kondu - Resim : 1

Sabah saatlerinde yapılan operasyonda, Maradona'nın tedavisiyle ilgili tam 300 tıbbi belge ve 500'den fazla e-posta dosya kapsamına alındı. Ayrıca laboratuvar sonuçları dahil pek çok tıbbi kayda da el kondu.

Bu adımın, kliniğin yöneticisi Pablo Dimitroff ve Yoğun Bakım Şefi Fernando Villarejo'nun mahkemede verdiği birbiriyle çelişen ifadelerin ardından atıldığı öğrenildi. Polis raporuna göre operasyonun hedefi, mahkemeye sunulmayan olası delillere ulaşmak ve Maradona'nın 3-11 Kasım 2020 tarihleri arasında aldığı tedavilerin tüm kayıtlarını ele geçirmekti.

Baskın sırasında polis yetkilileri, kliniğin sorumlu hekimi Juan Molinos, müdürü Pablo Castiello ve kliniğin sahibi olan Swiss Medical şirketinin yasal temsilcisi Gabriel Ravinovich ile de görüştü.

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Kaynak: AA

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