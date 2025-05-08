Hindistan ve Pakistan Arasında Tansiyon Yükseldi: Uçuşlar Durdu, Patlamalar Arka Arkaya Geliyor

Hindistan’ın 7 Mayıs gecesi Pakistan topraklarına yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı, iki nükleer komşu arasındaki tarihi gerilimi yeniden alevlendirdi. Saldırının ardından bölgede tansiyon hızla yükselirken, diplomatik açıklamalar, askeri karşılıklar ve sivil kayıplar peş peşe geldi.

İki ülke arasında en hassas bölge olan Keşmir’de, Pakistan ordusunun topçu ateşiyle başlattığı saldırılar, sınırın bazı noktalarında kara birliklerinin karşı karşıya gelmesine yol açtı. Pakistan askerlerinin Kontrol Hattı’nı aşarak Hindistan birlikleriyle çatışmaya girdiği bildirildi. Hindistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Suneel Bartwal, çatışmalara Hint ordusunun “orantılı” bir karşılık verdiğini açıkladı. Sınır boyunca süren çatışmalarda 12 sivil hayatını kaybederken, 57 kişi de yaralandı.

İşte iki ülke arasında yaşanan gerilimden anbean bilgiler…

11.44 HİNDİSTAN ORDUSUNDAN YENİ AÇIKLAMA

Hindistan ordusu, Pakistan ordusunun Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesindeki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Pakistan ordusunun Kupwara, Baramulla, Uri ve Akhnoor bölgelerinin karşısındaki LoC hattında 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece, hafif silah ve topçu ateşini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Hindistan ordusu orantılı bir şekilde karşılık verdi" ifadesi kullanıldı.

Ulusal basındaki habere göre, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de yerel hükümet, eyaletin sınır bölgelerinde eğitim kurumlarının kapatılması talimatı verdi.

11.30 KARŞILIKLI SALDIRILARDA CAN KAYBI ARTIYOR

Hindistan, Keşmir'de geçen ay 26 kişinin öldüğü saldırılardan sorumlu tuttuğu Pakistan’ın çok sayıda bölgesine hava saldırıları düzenledi. Pakistan, ülkeye yönelik Hindistan saldırıları sonucunda 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını; Hindistan ise iki ülke arasındaki fiili sınırı oluşturan "Kontrol Hattı"nın ülke içinde kalan kısmına yönelik Pakistan'ın karşı saldırılarında 15 kişinin öldüğünü açıkladı.

Karşılıklı saldırıların ardından iki ülkede de havayolu ulaşımı durduruldu.

08.55 HİNDİSTAN'A AİT 'CASUS' DRONE DÜŞÜRÜLDÜ

Pakistan’ın Lahor kentinde, Hindistan’a ait olduğu öne sürülen bir casus dronun düşürüldüğü bildirildi. Yerel kaynaklar, Walton Bulvarı yakınlarındaki eski havaalanı çevresinde yaşanan olayda, yaklaşık 1,5-2 metre uzunluğundaki insansız hava aracının sinyal bozucularla etkisiz hale getirildiğini belirtti. Dronun düşüşü sırasında art arda patlamalar ve siren sesleri duyuldu; bölge halkı panikle evlerini terk etti. Emniyet güçleri ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

08:41 PAKİSTAN'DAKİ 3 HAVAALANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Artan güvenlik endişeleri, hava ulaşımını da etkiledi. Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi, Lahor, Karaçi ve Sialkot havalimanlarında uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Hava sahasını 48 saatliğine kapatan Pakistan, daha sonra uçuşları yeniden yönlendirmeye başladı. Öte yandan Hindistan’da da benzer önlemler alındı; kuzey ve kuzeybatı bölgelerdeki 21 havalimanı geçici olarak kapatıldı. Bu durum, hem yerel hem de uluslararası uçuşlarda ciddi aksamalar yarattı.

08.37 HİNDİSTAN'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ

Gerilimli ortamın gölgesinde Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde sivil bir helikopter kazası meydana geldi. Gangotri’ye gitmekte olan özel helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Helikopterin Ganganani bölgesinde sabah saatlerinde düştüğü açıklandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08.35 PAKİSTAN'IN İKİNCİ EN BÜYÜK ŞEHRİNDE ARKA ARKAYA PATLAMA

Pakistan’ın ikinci büyük şehri Lahor’da, Hindistan’a ait olduğu iddia edilen bir İHA’nın parçalarının bulunduğu açıklandı. Yerel kaynaklar, şehirde üç büyük patlama sesi duyulduğunu doğrularken, patlamaların havaalanına yakın bir bölgede gerçekleştiği bildirildi. Bulunan İHA parçaları detaylı inceleme için laboratuvara gönderildi.

08:23 İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI YENİ DELHİ'DE

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin Hindistan ziyareti, diplomatik çabaların devam ettiğini gösteriyor. Erakçi, ziyaretin Hindistan-İran ilişkilerinin 75. yılı kapsamında gerçekleştiğini belirtti. Ancak ziyaretin, Pakistan’daki temaslarının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. İran, Hindistan ile Pakistan arasında arabuluculuk yapma teklifini yineledi.

08:07 PAKİSTAN TOPÇU ATEŞİ BAŞLATTI

Bölgedeki tansiyonun daha da tırmandığı 7 Mayıs gecesinde, Pakistan ordusu Keşmir’deki Kontrol Hattı boyunca topçu ateşi başlattı. Hindistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Suneel Bartwal, saldırıların Hindistan tarafından "orantılı" biçimde yanıtlandığını duyurdu. Bartwal, Pakistan askerlerinin sınırı aşarak hafif silahlarla Hint mevzilerini hedef aldığını belirtirken, çatışmaların bilançosuna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Nisan ayında Hindistan kontrolündeki Keşmir'de sivillere yönelik düzenlenen saldırının ardından bölgede her geçen gün şiddetlenen çatışmalar, iki ülkenin silahlı kuvvetlerini Kontrol Hattı boyunca karşı karşıya getirmeye devam ediyor. CNN'in sahadan aktardığı bilgilere göre, Pakistan’ın gece boyunca gerçekleştirdiği yoğun bombardıman sonucunda 12 sivil yaşamını yitirdi, 57 kişi ise yaralandı. Sivillerin hedef alınması, uluslararası çevrelerde endişe yaratmış durumda.

06:32 PAKİSTAN'DA CAN KAYBI ARTTI

Pakistan Ordu Sözcüsü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın hava saldırıları ve sınır çatışmaları nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Saldırılarda sivil yerleşimlerin hedef alındığını belirten Chaudhry, Hindistan’ı uluslararası hukuk ve insan hakları normlarını ihlal etmekle suçladı.

06:04 ŞERİF''TEN HİNDİSTAN'A GÖZDAĞI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ulusa sesleniş konuşmasında Hindistan’a yönelik sert ifadeler kullanarak, “Bu saldırının bedelini ödeyecekler” dedi. Yeni Delhi yönetimi ise olası bir Pakistan müdahalesine karşılık vermekten çekinmeyeceklerini, Pakistan’ın askeri hamlelerinin tekrar Hint topraklarını hedef haline getireceğini bildirdi.

Başbakan Şerif, Hindistan’a karşı verilen askeri karşılığın etkili olduğunu vurgulayarak, "Hindistan'ın gurur kaynağı olan beş savaş uçağı artık sadece enkazdan ibaret," dedi. Pakistan’ın konvansiyonel savaş kabiliyetinin altını çizen Şerif, saldırılar sonucu hayatını kaybeden her sivilin hesabının sorulacağını ifade etti.

Kaynak: İHA