İran’da 22 bin kişiye af

İran’da Mahsa Amini gösterilerinde tutuklanan ve haklarında ’casusluk, kasten adam öldürme ve yaralama, kamu malına zarar verme ve kundaklama, muharebe ve yeryüzünde bozgunculuk çıkartma’ suçlamaları olmayan 22 bin göstericiye af çıktı.

İran’da 22 bin kişiye af

İran Yargı Erki Muhsin Ejei, Yargı Erki Yüksek Şurası toplantısında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in 5 Şubat’ta imzaladığı af kararından yararlanan mahkumlara ilişkin bilgi verdi. Ejei, şu ana kadar 82 bin kişinin af kararından yararlandığını ve bunlardan 22 bininin Mahsa Amini protestolarına katılan göstericiler olduğunu söyledi.

Ejei, af kararı çıkan 22 bin kişinin Mahsa Amini gösterilerinde tutuklanan ve haklarında ’casusluk, kasten adam öldürme ve yaralama, kamu malına zarar verme ve kundaklama, muharebe ve yeryüzünde bozgunculuk çıkartma’ suçlamaları olmayan kişiler olduğunu belirtti.

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Amini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız’da cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İran protestolar - Mahsa Amini
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