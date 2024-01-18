Mahkeme başkanından Trump'a: Salondan atarım

Eski ABD Başkanı Donald Trump, tecavüz ve hakaretten mahkum olduğu davanın devamı niteliğindeki tazminat davasının duruşmasında avukatlarla yüksek sesle konuşunca hakimle tartıştı. Hakim Trump'ı salondan atmakla tehdit etti.

Mahkeme başkanından Trump'a: Salondan atarım

Eski ABD Başkanı Donald Trump, E. Jean Carroll'a tecavüz ve hakaretten tazminat ödemeye mahkum edildiği yargılamanın devamı kapsamındaki davada hakim tarafından mahkeme salonundan çıkarılmakla uyarıldı.

New York’taki mahkemede görülen davanın ikinci gününde Trump, yine duruşmaya katıldı.

Bugün davacı E. Jean Carroll’un ifadesi alındığı sırada Trump, avukatları ile yüksek sesle konuştu. Yargıç Lewis Kaplan ise Trump'ı “sesini kontrol altına alması” konusunda uyardı.

Ancak Carroll’un avukatı Shawn Crowley, müvekkilinin ifadesi sürerken Trump’ın avukatlarına yüksek sesle “Bu dava bir cadı avı”, “Bu gerçekten dolandırıcılık” şeklinde yorum yapmaya devam ettiği şikayeti üzerine Yargıç Kaplan, Trump’ı salondan çıkarmakla tehdit etti.

'ÇOK İSTERİM'

Kaplan, “Trump’ın burada bulunma hakkı var, ancak rahatsızlık vermeye devam ederse bu haktan vazgeçilebilir. Sayın Trump, eğer mahkeme kararlarını dikkate almamaya devam ederseniz, umarım size duruşmadan çıkarmayı düşünmek zorunda kalmam.” dedi.

Trump’ın yanıt olarak ellerini havayı kaldırması üzerine yargıç Kaplan, "Muhtemelen bunu yapmam için istekli olduğunuzu anlıyorum" deyince Trump’ın da "Çok isterim" dediği duyuldu.

Yargıç, “İstediğini biliyorum. Görünüşe göre bu durumda kendini kontrol edemiyorsun." sözlerine Trump, bu defa da “Sen de” şeklinde karşılık verdi.

Carroll, sabahki ifadesinde Trump’ın yalan ve iftiralarla itibarına büyük zarar verdiğini belirterek, ayrıca dava açması nedeniyle ölüm tehditleri aldığını ve can güvenliği konusunda endişeli olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

Magazin dergisi yazarı 80 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.

Trump, Caroll'un açtığı "tecavüz ve hakaret" davasında jüri tarafından suçlu bulunmuştu. Jüri Trump'ın, Carroll'a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar zarar tazminatı ödemesi gerektiğine karar vermişti.

İlk hukuk zaferinin ardından Carroll, Trump'a yönelik kazandığı 5 milyon dolar tazminata ek olarak 10 milyon dolarlık ikinci bir "zarar tazminatı" davası açmış, 6 Eylül’de yargıç davada Trump'ı tekrar sorumlu bulmuştu.

Dün başlayan davada jüri bu defa sadece Trump'ın ödeyeceği tazminatın miktarına karar verecek.

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