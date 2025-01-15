Maden Ocağında Facia, Onlarca Ölü Var

Güney Afrika’da yasa dışı madencilikle mücadele kapsamında altın madenindeki madencilerin yeryüzüne çıkarılması için operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında maden ocağında 60 madencinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Güney Afrika’da yasa dışı madencilikle mücadelede kapsamında başlatılan operasyonlar sonucunda Johannesburg'a yaklaşık 150 kilometre mesaefedeki Stilfontein kasabası geçtiğimiz ağustos ayında kuşatma altına alınmıştı.

Maden Ocağında Facia, Onlarca Ölü Var - Resim : 1

GIDA VE SU KAYNAKLAR KESİLDİ

Bu gelişmenin ardından Stilfontein altın madenindeki madencilerin yeryüzüne çıkmalarını sağlamak amacıyla gıda ve su kaynakları aylarca kesilmişti.

60 MADENCİNİN CESEDİ ÇIKARILDI

Güney Afrikalı yetkililer, metal kafes ile işçileri madenden çıkarmak için operasyon başlattı. Günlerce devam etmesi beklenen operasyonda dün gece 51, bir önceki gün ise 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Maden Ocağında Facia, Onlarca Ölü Var - Resim : 2

İÇERİDE KAÇ KİŞİ VAR BİLİNMİYOR

Güney Afrika Polis Bakanı Senzo Mchunu “İçeride kaç kişi kaldığını henüz bilmiyoruz. Onları kurtarmaya ve dışarı çıkmalarına yardımcı olmaya odaklanıyoruz” ifadesini kullandı.

Tüm madencilerin ne zaman çıkarılacağını söylemenin güç olduğunu dile getiren Mchunu, “Yer altındaki madenciler oraya gittiğinde kimse saymıyordu” şeklinde konuştu.

106 KİŞİ GÖZALTINDA

Yürütülen operasyon çerçevesinde maden kuyusundan çıkarılan 106 kişinin ise yasa dışı madencilik suçlamasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Güney Afrika, devlete ve sektöre satış kaybı, vergi ve telif ücreti olarak yılda yüz milyonlarca dolar kaybettiren yasa dışı madencilikle yıllardır mücadele ediyor.

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Kaynak: AA-İHA

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