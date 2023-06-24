Lukaşenko araya girdi: Wagner askerlerinin ilerleyişi durduruldu

Belarus Devlet Başkanlığı, Belarus lideri Lukaşenko'nun, Putin'in de onayıyla Prigojin'le görüşme gerçekleştirdiğini ve Prigojin'in Wagner askerlerinin ilerleyişini durdurmayı kabul ettiğini bildirdi

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Lukaşenko araya girdi: Wagner askerlerinin ilerleyişi durduruldu

Rusya'da Wagner arasında ipler koptu. Wagner kurucusu Yevgeni Prigojin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Dün gece Wagner lideri Prigojin'in açıklamasının ardından başlayan darbe girişiminin ardından Wagner askerleri Rostov şehrine kadar girdi. 

Wagner'in durması için Rus Silahlı Kuvvetleri'ndeki komutanlar dün gece boyunca telegram hesaplarından çağrı yaparak "yürüyüşü durdurun Prigojin'i tutuklayın" demişti. 

Dün geceden beri Rusya içinde ilerleyen Wagner'i bugün Belarus lideri Lukaşenko durdurdu. 

Belarus Devlet Başkanlığı, Belarus lideri Lukaşenko'nun, Putin'in de onayıyla Prigojin'le görüşme gerçekleştirdiğini ve Prigojin'in Wagner askerlerinin ilerleyişini durdurmayı kabul ettiğini bildirdi. Öte yandan, Belarus, Wagner savaşçılarının güvenliğini teyit edecek bir anlaşmanın masada olduğunu da bildirdi. 

Wagner'in kurucusu Prigojin de "Taraflardan birinin Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anlayarak konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana göre üslere geri dönüyoruz" açıklamasını yaptı.

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