Ukrayna'dan Wagner açıklaması: Gücü ele geçirirse bu tüm dünya için felaket olur

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Antoni Geraşenko, Wagner'in Rusya'da başlattığı isyana ilişkin olarak açıklamada bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Geraşenko, Wagner paralı askerlerinin suçlular ve kanunları çiğneyenler olduğunu söyleyerek, "Prigozhin bir hırsız, katil, uluslararası suçlu ve teröristtir. (Hapishaneden çıkmasına yardım ettikleri) kendi insanlarını öldürdüler, parçalara ayırdılar, işkence ettiler, balyozlarla öldürdüler. Ukraynalıları öldürdüler - askerler, siviller, çocuklar. Putin rejimini devirirlerse Rusya'ya ne olacak? Tüm ülkenin kriminalize edilmesi ve bir iç savaş. Prigozhin'in elleri kan içinde ve hedeflerine ulaşmak için hiçbir şeyi ve kimseyi esirgemiyor. Gücü ele geçirir ve Rus nükleer silahlarının kontrolünü ele geçirirse, bu tüm dünya için bir felaket olabilir." dedi.

