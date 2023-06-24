Ukrayna'dan Wagner açıklaması: Gücü ele geçirirse bu tüm dünya için felaket olur

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Antoni Geraşenko, Wagner isyanına ilişkin olarak "Prigozhin'in elleri kan içinde ve hedeflerine ulaşmak için hiçbir şeyi ve kimseyi esirgemiyor. Gücü ele geçirir ve Rus nükleer silahlarının kontrolünü ele geçirirse, bu tüm dünya için bir felaket olabilir." dedi

Son Güncelleme:
Ukrayna'dan Wagner açıklaması: Gücü ele geçirirse bu tüm dünya için felaket olur

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Antoni Geraşenko, Wagner'in Rusya'da başlattığı isyana ilişkin olarak açıklamada bulundu. 

Twitter'dan açıklama yapan Geraşenko, Wagner paralı askerlerinin suçlular ve kanunları çiğneyenler olduğunu söyleyerek, "Prigozhin bir hırsız, katil, uluslararası suçlu ve teröristtir. (Hapishaneden çıkmasına yardım ettikleri) kendi insanlarını öldürdüler, parçalara ayırdılar, işkence ettiler, balyozlarla öldürdüler. Ukraynalıları öldürdüler - askerler, siviller, çocuklar. Putin rejimini devirirlerse Rusya'ya ne olacak? Tüm ülkenin kriminalize edilmesi ve bir iç savaş. Prigozhin'in elleri kan içinde ve hedeflerine ulaşmak için hiçbir şeyi ve kimseyi esirgemiyor. Gücü ele geçirir ve Rus nükleer silahlarının kontrolünü ele geçirirse, bu tüm dünya için bir felaket olabilir." dedi. 

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı rusya Wagner
Son Güncelleme:
Her şey dahil otellerde çalışan bir aşçının itirafları... Yok artık dedirten korkunç gerçekler Her şey dahil otellerde çalışan bir aşçının itirafları... Yok artık dedirten korkunç gerçekler
Putin'den 'sıkıyönetim' kararı: İhlal edenlere 30 güne kadar gözaltı Putin'den 'sıkıyönetim' kararı: İhlal edenlere 30 güne kadar gözaltı
ABD'den 'Wagner isyanı' hakkında ilk açıklama: Koordinasyon içindeyiz ABD'den 'Wagner isyanı' hakkında ilk açıklama: Koordinasyon içindeyiz
Sivrisinekleri evden uzak tutan yöntem! Kokuyu hissedince kaçıyorlar... Sivrisinekleri evden uzak tutan yöntem! Kokuyu hissedince kaçıyorlar...
ÇOK OKUNANLAR
Paraya para demeyecekler: Bu yıl zengin olacak 5 burç açıklandı Bu yıl zengin olacak 5 burç açıklandı
İslam Memiş altın ve doları olana rakam verdi: Bekleyin İslam Memiş altın ve doları olana rakam verdi: Bekleyin
Hilal Kaplan'ın evlendiği Emre Efser'in eski eşinden dikkat çeken paylaşımlar Hilal Kaplan'ın evlendiği Emre Efser'in eski eşinden dikkat çeken paylaşımlar
'Aday olurum' demişti: Aziz Yıldırım 'FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi gelir elde edenler' derken kimi kastetti? Aziz Yıldırım 'FETÖ'cü, hocacı' derken kimi kastetti?
Kayıp olarak aranan yaşlı adam Mehmet Şimşek'in mesai arkadaşı çıktı! Kayıp olarak aranıyordu: Ünlü ekonomist çıktı!