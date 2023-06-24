Putin'den 'sıkıyönetim' kararı: İhlal edenlere 30 güne kadar gözaltı

Devlet ve Rus paralı asker grubu Wagner'in karşı karşıya geldiği Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin sıkıyönetim ilan etti. Sputnik'in haberine göre, Putin, sıkıyönetim kurallarının ihlal edilmesine 30 günlük gözaltı süresi öngören yasayı imzaladı.

İHLAL EDENLERE PARA CEZASI VEYA HAPİS CEZASI

Resmi belgelerin yer aldığı internet sayfasında yayınlanan belgeye göre, Putin, sıkıyönetim kurallarının ihlal edilmesi durumunda 30 gün gözaltı süresi öngören yasayı imzaladı.

Buna göre, söz konusu yasayı ihlal edenlere 500 ila bin ruble para cezası veya 30 güne kadar tutuklama; yasayı ihlal eden görevli kişilere ise bin ila 2 bin ruble ceza ya da 30 güne kadar tutuklama verilmesi öngörülüyor. İhlalin bir araç kullanılarak işlenmesi halinde, araca yetkililer tarafından el konulması öngörülüyor.

Ayrıca federal yürütme organları ve bölgelerdeki şubeleri, bölgelerdeki yürütme organları ve sıkıyönetimi sağlayan askeri komuta ve kontrol organlarının yetkilileri, sıkıyönetimi ihlal edenleri tutuklama hakkına sahip olacak.

NE OLMUŞTU?

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı. Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına 'ihtiyatlı olmaları' ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu