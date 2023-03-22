Lübnan’da ekonomik çöküş: Öfkeli halk sokaklara döküldü!

Lübnan’da kötüleşen ekonomik koşullar karşısında halk sokaklara döküldü. Güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz müdahalesinde bulundu.

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Lübnan’da ekonomik çöküş: Öfkeli halk sokaklara döküldü!

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, kötüleşen ekonomik koşullar protesto edildi.

Protesto çağrısı, yerel bankaların Lübnan ekonomik krizi sırasında gayri resmi sermaye kontrolleri uygulamalarının ardından birikimlerine sınırlı erişimi olan emekli askerler ve mevduat sahipleri tarafından başlatıldı.

LÜBNAN’DA MODERN TARİHİN EN KÖTÜ KRİZİ!

Son haftalarda ülkedeki durumun kötüleşmesiyle birlikte Lübnan lirası, ABD doları karşısında yüzde 98'den fazla değer kaybetti ve bir ABD dolarının, 15 bin Lübnan lirasına denk gelmesiyle birlikte yeni bir dip gördü.

Ülkenin modern tarihinin en kötü ekonomik krizi karşısında daha iyi ücret talep eden protestocular, hükümet merkezini koruyan memurlara taş atarak, hükümet binasına zorla girmeye çalıştı.

Lübnanlı yetkililer, başkentte hükümet binalarının yakınında toplanan yüzlerce kişiye göz yaşartıcı gaz müdahalesinde bulundu.

SİYASİ VE TİCARİ SEÇKİNLER KRİZİ ÇÖZMEK İSTEMİYOR!

Al Jazeera’nın haberine göre; insanlar, siyasi ve ticari seçkinlerin krizi çözmek istemediğine inanıyor çünkü bu, ekonomik ve yapısal reformlarla birlikte yolsuzlukla mücadeleyi de içerecek.

Al Jazeera muhabiri Zeina Khodr konuyla ilgili “Seçkinler bunu yaparsa, yıllardır sömürdükleri devlet kaynakları üzerindeki kontrolü kaybederler” değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan haberde, krizin okulların kapanmasına yol açtığını ve ailelerin yiyecek, yakıt veya diğer temel ihtiyaçları karşılayamayacak duruma geldiği belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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