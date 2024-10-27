Lübnan'da Biri Binbaşı 4 İsrail Askeri Öldürüldü

İsrail güçleri, Lübnan'daki 1'i binbaşı, 2'si yüzbaşı olmak üzere 4 askerinin daha öldüğünü açıkladı.

Lübnan'da Biri Binbaşı 4 İsrail Askeri Öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde dün akşamki çatışmalarda 4 askerin öldüğü belirtildi. Ölen askerler arasında 1 yedek binbaşı ve 2 yedek yüzbaşı olduğu ifade edilirken, diğer askerin yedek başçavuş rütbesinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 4 askerin Lübnan'ın güneyindeki bir köyde Hizbullah'la girdikleri çatışmada öldürüldükleri, çatışmada 14 askerin yaralandığı duyuruldu.

Lübnan'da Biri Binbaşı 4 İsrail Askeri Öldürüldü - Resim : 1

Karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda öldüğü açıklanan İsrail askeri sayısı 33'e yükseldi.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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