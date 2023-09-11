Libya'da sel felaketi: 1500'den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bin kişi kayıp

Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söyledi.

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Libya'da sel felaketi: 1500'den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bin kişi kayıp

Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söyledi.

Ebu Zeribe, AlHadath televizyonuna yaptığı açıklamada, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını belirtti.

AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Milletvekili ise sadece Derne kentinde 1500’den fazla insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Daha önce sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

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