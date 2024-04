Leonardo DiCaprio, Frank Sinatra’ya hayat verecek

Yönetmen Martin Scorsese'nin şarkıcı ve aktör Frank Sinatra’nın hayatını merkeze alan bir film hazırlıyor. Filmin başrolünde Leonardo DiCaprio yer alacak.

Box Office Türkiye'nin Variety'den aktardığı habere göre, Sony ve Apple olmak üzere büyük stüdyoların ilgisini çeken filmde Sinatra’nın ikinci eşi Ava'ya ise Jennifer Lawrence'ın hayat vermesi planlanıyor.

1998 yılında hayatını kaybeden Frank Sinatra'nın biyografi filminin çekilmesi için kızı Tina Sinatra’dan onay alınması gerekiyor. Sinatra biyografisinden önce Martin Scorsese yarı belgesel türündeki "Life of Jesus" filminin çekimlerini tamamlayacak.

YEDİNCİ ORTAK PROJE

Leonardo DiCaprio ve Martin Scorsese ortaklığı 2002 yılında vizyona giren "New York Çeteleri" (Gangs of New York) filmiyle başladı. Beş dalda Oscar adaylığı bulunan fenomen filmi sırasıyla "Göklerin Hakimi" (Aviator), "Köstebek" (The Departed), "Zindan Adası" (Shutter Island), "Para Avcısı" (The Wolf of Wall Street) ve geçen yıl vizyona giren "Dolunay Katilleri" (Killers of the Flower Moon) takip etti. Sinatra filmi, yönetmen ve oyuncunun yedinci ortak projesi olacak.