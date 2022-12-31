Kuzey Kore'den yılın son günü füze denemesi

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemeleri yaptığını duyurdu.

Kuzey Kore'den yılın son günü füze denemesi

Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Kuzey Kore yerel saatiyle 08.01 ila 08.15 arasında Japon Denizi yönüne balistik füzeler fırlattı.

Maksimum 100 kilometre irtifaya ulaşan balistik füzeler, havada 350 kilometre yol alarak Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına düştü.

Japon hükümeti, füze denemeleri sonrası Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore'ye diplomatik protesto gönderdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang'ın 60 kilometre güneyindeki North Hwanghae bölgesinden balistik füzeler fırlatıldığını teyit etti.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) füze denemesinin ABD güçleri ile Japonya ve Güney Kore'ye tehdit oluşturmadığını açıkladı.

En son 23 Aralık'ta deneme yapan Kuzey Kore'nin, 2022 başından bu yana çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlattığı bildirildi.

Kaynak: AA

Ankara-Şam yakınlaşmasına Suriyeli muhaliflerden protesto Dünya 30 Aralık 2022 23:02
Yandex'in kurucusu şirketten ayrıldı Bilim - Teknoloji 30 Aralık 2022 15:05
Zelenskiy: Düşman, Donetsk bölgesini ele geçirme çılgın fikrinden vazgeçmedi Dünya 30 Aralık 2022 11:57
Ukrayna'dan gıda krizindeki Somali'ye 25 bin ton buğday desteği Dünya 30 Aralık 2022 11:12
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve memur maaş zammı için oran verildi: İşte 2023'te beklenen yeni maaşlar! Emekli ve memur maaş zammı için oran verildi: İşte 2023'te beklenen yeni maaşlar!
Son ankette ortaya çıktı: MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, o ismi bekliyor! Son ankette ortaya çıktı: MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, o ismi bekliyor!
Ekonomist Selçuk Geçer, doların zirve yapacağı tarihi açıkladı: Kimse bu rakamı beklemiyordu! Ekonomist Selçuk Geçer, doların zirve yapacağı tarihi açıkladı
Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu! Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu!
EYT'lilere rekor banka promosyonu: İşte bankaların 2023 EYT'li promosyonları EYT'lilere rekor banka promosyonu!