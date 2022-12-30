Yandex'in kurucusu şirketten ayrıldı

Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım uyguladığı, Rusya’nın en büyük internet şirketi Yandex’in kurucusu Arkadiy Voloj, şirketten ayrıldığını duyurdu.

Yandex'in kurucusu şirketten ayrıldı

Rus basınında çıkan haberlere göre, Voloj, Yandex çalışanlarına gönderdiği mektupta, şirketten ayrıldığını bildirdi.

Mektupta, uluslararası bazı projelerle ilgileneceğini belirten Voloj, “Yandex yönetimi şu anda şirket için yeniden yapılanma süreci geliştiriyor ve bence yeni şartlarda bu makul ve gerekli. Yeni yıl umarım hepinize barış getirir.” ifadesini kullandı.

Voloj, Haziran 2022’de AB tarafından yaptırım listesine alınmasının ardından Yandex genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrılmıştı.

Avrupa’nın ve Rusya’nın en büyük internet şirketlerinden Yandex, Rusya’nın yanı sıra 10 ülkede faaliyet gösteriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla tanınan Rusya Sayıştay Eski Başkanı Aleksey Kudrin ise 5 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Yandex’te danışman olarak çalışmaya başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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