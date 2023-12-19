Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan ABD tehdidi: Daha saldırgan eylemler yapın

ABD'nin artan askeri hareketliliğini azaltmak isteyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "daha saldırgan eylemler" yapma talimatı verdi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan ABD tehdidi: Daha saldırgan eylemler yapın

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin ABD ana karasını vurabilecek menzilde tasarlandığı iddia edilen en gelişmiş füzesinin üçüncü testinin ardından ABD öncülüğünde artan askeri hareketliliği püskürtmek için "daha saldırgan eylemler" tehdidinde bulundu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, dün Kuzey'in üçüncü denemesini gerçekleştirdiği "Hwasong-18" kıtalararası balistik füzesinin testini izledi.

Kim'in, Pyongyang'ın "en güçlü stratejik temel saldırı araçlarının güvenilirliğinin yeniden doğrulandığı kaydedilen testten büyük memnuniyet" duyduğu aktarıldı.

Testin, ABD'nin "yanlış karar vermesi" halinde ülkesinin nasıl tepki verebileceğini gösterdiğini kaydeden Kim, "düşmanların pervasız ve sorumsuz askeri tehditlerini asla hafife almama ve onlara daha saldırgan eylemlerle güçlü biçimde karşılık verme" mesajı verdi.

‘ÜLKENİN EN GÜÇLÜ SİLAHI’ OLARAK KABUL EDİLİYOR

ABD ana karasını vurabilecek menzilde tasarlandığı iddia edilen Hwasong-18, ülkenin en güçlü silahı olarak kabul ediliyor.

Nisan ve temmuzda da Hwasong-18'in fırlatma denemeleri yapılmıştı.

Kaynak: AA

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