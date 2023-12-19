"Hamas liderleri, Türkiye'de gizli bir toplantı düzenledi" iddiası

Üst düzey Hamas yetkililerinin geçen hafta Türkiye'de bir gizli toplantı düzenlediği iddia edildi.

Son Güncelleme:
"Hamas liderleri, Türkiye'de gizli bir toplantı düzenledi" iddiası

İsrail kamu yayıncısı KAN'ın pazar gecesi yayımladığı habere göre Beyrut'ta yaşayan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve Doha'da yaşayan Hamas'ın siyasi kanadının liderlerinden Halid Meşal de Türkiye'de yapılan toplantıya liderlik etti.

Habere göre Hamas, "güvenli olacağı" için toplantı noktası olarak Türkiye'yi özellikle seçti.

KAN'ın aktardığına göre yapılan toplantıda Hamas'ın önde gelen isimleri, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'le savaşlarında atacakları adımları konuştu.

Aralık'ın ilk haftasında İsrail'in iç güvenlik servisi Shin Bet'in başındaki Ronen Bar, Lübnan, Türkiye ve Katar'daki Hamas üyelerinin peşine düşeceklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu açıklamaya tepki göstererek, "Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde bedelini çok ağır öderler" demişti.

Son Güncelleme:
Can Yaman ile Kıvanç Tatlıtuğ arasında kapışma! Kazanan belli oldu Can Yaman ile Kıvanç Tatlıtuğ arasında kapışma! Kazanan belli oldu
Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen depremde 111 kişi hayatını kaybetti Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen depremde 111 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en zengin kentleri belli oldu: İşte İstanbul'daki dolar milyoneri sayısı Dünyanın en zengin kentleri belli oldu: İşte İstanbul'daki dolar milyoneri sayısı
Ocak ayında paraya boğulacak 3 burç! Piyango çıkmış gibi olacaklar Ocak ayında paraya boğulacak 3 burç! Piyango çıkmış gibi olacaklar
ÇOK OKUNANLAR
Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!
2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var! 2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var!
Bu yıl bizi neler bekliyor? Nostradamus ve İbnü’l Arabi'nin 2024 kehanetleri ortaya çıktı Nostradamus ve İbnü’l Arabi'nin 2024 kehanetleri ortaya çıktı
Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın!
Fatih Portakal 'iktidardan önce açıklıyorum' dedi, asgari ücret için rakam verdi! Fatih Portakal 'iktidardan önce açıklıyorum' dedi, asgari ücret için rakam verdi!